«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» набрал 39 очков и лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке — 27 очков.

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