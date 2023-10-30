«Эдмонтон» — «Калгари»: видеообзор матча
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Ойлерз» отличились Бретт Кулак, Зак Хайман, Эван Бушар, Венсан Деарне и Эвандер Кейн, у «Флэймз» — Назем Кадри и Энтони Грир.
Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».
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Эдмонтон – Калгари
|5 : 2
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