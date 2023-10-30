«Эдмонтон» — «Калгари»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» отличились Бретт Кулак, Зак Хайман, Эван Бушар, Венсан Деарне и Эвандер Кейн, у «Флэймз» — Назем Кадри и Энтони Грир.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».