«Эдмонтон» забросил семь шайб «Калгари», у Макдэвида пять очков

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду разгромил «Калгари» со счетом 7:1.

5 (3+2) очков набрал нападающий Коннор Макдэвид. Российский защитник «Флеймз» Никита Нестеров провел на льду больше 13 минут и заработал показатель полезности «минус 3».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Голы: Чейссон — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 3:29 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 8 (Макдэвид, Нерс), 5:41 — 2:0. Манджапане — 6 (бол., Ткачак, Линдхольм), 7:54 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 17:11 — 3:1. Макдэвид — 11, 21:06 — 4:1. Макдэвид — 12 (Расселл, Хайра), 28:12 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 9 (бол., Нерс, Нил), 32:38 — 6:1. Арчибальд — 4 (Кахун, Драйзайтль), 40:36 — 7:1.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 24 (10+8+6) — 44 (19+14+11).

Наши: — - Нестеров (14.02/0/-3).

21 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».