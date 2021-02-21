НХЛ, результаты и расписание матчей 20-21 февраля: Панарин сделал две передачи

В ночь с 20 на 21 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

20 февраля

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Миллер — 2 (Холл, Стаал), 5:26 — 0:1. Райнхарт — 4 (Ирвин, Монтур), 28:07 — 0:2. Райнхарт — 5 (бол., Айкел, Далин), 37:46 — 0:3. Палмиери — 3 (Хьюз, Батчер), 40:40 — 1:3. Суббан — 1 (бол., Заха, Братт), 56:44 — 2:3.

Вратари: Блэквуд (56:26 — 56:44, 57:52 — 57:53, 58:45 — 58:56, 59:16) — Улльмарк.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (8+6+13) — 29 (12+11+6).

Наши: Куликов (17.56/1/-1) — -.

20 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Крайдер — 5 (бол., Панарин, Строум), 14:57 — 0:1. Лафренье — 2 (Панарин, Битетто), 37:44 — 0:2. Строум — 5 (Линдгрен, Бучневич), 38:43 — 0:3. Орлов — 1 (Дженсен), 39:21 — 1:3. Зибанежад — 2 (мен., п.в., Бучневич), 57:48 — 1:4.

Вратари: Ванечек (56:20 — 57:27, 57:31 — 57:48) — Шестеркин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (8+11+8) — 24 (6+13+5).

Наши: Кузнецов (18.19/1/-1), Овечкин (22.25/4/-1), Орлов (16.39/3/+1) — Бучневич (18.05/4/+2), Панарин (16.17/1/0).

20 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс»

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (23.00 — по мск)

21 февраля

«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» (01.00)

«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» (03.00)

«Коламбус Блю Джэкетс» — «Нэшвилл Предаторз» (03.00)

«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Ливз» (03.00)

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (03.00)

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» (03.00)

«Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (03.00)

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» (05.00)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» (06.00)

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» (22.00)