«Эдмонтон» проиграл «Флориде», Бобровский сделал передачу

«Флорида» в гостях обыграла «Эдмонтон» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По три очка в этой встрече набрали форварды «Пантерз» Сэм Беннет (1+2) и Картер Верхаге (2+1). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 38 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу в эпизоде с голом Беннета в большинстве.

«Ойлерз» уступили во второй игре кряду, а «Пантерз» победили после двух поражений кряду.