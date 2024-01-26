Голы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Калгари»

«Калгари» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

На счету Дмитрия Воронкова один гол. Голкипер Даниил Тарасов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Коламбус» набрал 39 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Коламбус» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Чинахов — 12 (Веренски, Силлинджер), 2:50 — 0:1. Уигар — 12 (Манджапане, Коулмэн), 7:26 — 1:1. Северсон — 6, 11:48 — 1:2. Зари — 10 (Коронато, Андерссон), 14:42 — 2:2. Тексье — 7 (мен., Керали, Гудбрэнсон), 26:33 — 2:3. Воронков — 11 (бол., Фантилли, Северсон), 53:43 — 2:4. Фантилли — 12 (п.в., Чинахов), 58:18 — 2:5.

Вратари: Маркстрем (57:35 — 58:18) — Тарасов.

Штраф: 19 — 4.

Броски: 30 (18+4+8) — 32 (9+11+12).

Наши: — - Воронков (14.10/3/0), Марченко (15.04/3/0), Проворов (20.46/1/-1), Чинахов (17.01/3/+1).

26 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 689 зрителей.