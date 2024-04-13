«Эдмонтон» — «Аризона»: видеообзор матча

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«Аризона» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Койотс» прервали трехматчевую победную серию «Ойлерз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Нападающие Матиас Маччелли и Джошуа Доан набрали по 2 (1+1) очка.

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