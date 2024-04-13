Исхаков забросил 18-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Айлендерс»

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Уилкс-Берри» со счетом 2:5.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» Руслан Исхаков забросил шайбу, у защитника фарм-клуба «Питтсбурга» Дмитрия Саморукова результативная передача.

В текущем сезоне 23-летний Исхаков провел 68 матчей в АХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков.