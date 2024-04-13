Хуснутдинов забросил дебютную шайбу в НХЛ

«Миннесота» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Счет стал 1:3.

На 8-й минуте второго периода голом отличился российский нападающий Марат Хуснутдинов. Для него эта шайба стала дебютной в североамериканской лиге.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Нападающий был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.