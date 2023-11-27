«Эдмонтон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ойлерз» набрали 15 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Дакс» потерпели 6-е поражение подряд. «Анахайм» с 18 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте