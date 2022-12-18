Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:47

«Анахайм» на выезде обыграл «Эдмонтон», у Куликова «+1»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Дакс» отличились Сэм Кэррик, Кэм Фаулер, Райан Строум и Джон Клингберг, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». У «Ойлерз» шайбы забросили Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид.

После этого матча «Анахайм» с 21 очком занимает 15-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 35 очками — на седьмой строчке.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
15
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Вашингтона» Дауд из-за травмы пропустит матч с «Торонто»

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Торонто», Кузнецов — в третьем
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 31 17 14 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 30 13 17 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Оттава 30 14 16 30
7 Баффало 30 14 16 30
8 Монреаль 30 14 16 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 28 10 18 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 00:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
 - : -
18.12 03:00
Каролина – Даллас
 - : -
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 - : -
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 - : -
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 - : -
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.12 22:00
Миннесота – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 27
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 13 2.01
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости