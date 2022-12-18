«Анахайм» на выезде обыграл «Эдмонтон», у Куликова «+1»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Дакс» отличились Сэм Кэррик, Кэм Фаулер, Райан Строум и Джон Клингберг, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». У «Ойлерз» шайбы забросили Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид.

После этого матча «Анахайм» с 21 очком занимает 15-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 35 очками — на седьмой строчке.