Джонатан Юбердо: «Благодаря Бобровскому «Флорида» одержит на 4-5 побед больше»

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо поделился мнением о новичке команды Сергее Бобровском.

— Это топ-вратарь НХЛ, такого всегда здорово иметь в составе, — цитирует официальный сайт лиги Юбердо. — Тяжело терять Роберто Луонго. Он был отличным партнером и прекрасным другом. Это всегда сложно, но я чувствую, что Бобровский находится в расцвете. Он нас сможет вытаскивать, даже если мы не будем показывать своей лучшей игры. В новом сезоне нам это потребуется, и я уверен, что он будет готов к этой задаче.

— Кто в «Пэнтерз» должен быть MVP, чтобы команда добилась успеха?

— Конечно, Барков. Мы знаем, что он будет MVP — он заметен в каждом матче. Но защитники тоже должны быть хороши весь год — Кит Йэндл, Аарон Экблад. И я знаю, что они будут. Бобровский... Это вратарь, который решает исход матчей. Возможно, благодаря нему мы одержим на четыре, пять побед больше, а это все, что нам надо.

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