Друэн — о переходе в «Колорадо»: «Это отличная команда, постараюсь снова найти свою игру»

Канадский нападающий Джонатан Друэн прокомментировал свой переход из «Монреаля» в «Колорадо».

«Думаю, мне нужно начать все сначала. За 6 лет в «Монреале» было много взлетов и падений, поэтому я очень рад новой возможности. «Колорадо» — отличная команда и была такой на протяжении многих лет. Я попытаюсь снова найти свою игру и помочь, чем смогу. Думаю, что прежде всего это зависит от уверенности в себе», — приводит слова Друэна Colorado Hockey Now.

28-летний форвард подписал с «Колорадо» контракт на один год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Друэн сыграл за «Монреаль» 58 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (2+27) очков при полезности «- 18». Он выступал в составе команды с 2017 года.