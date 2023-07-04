Нюландер хочет получать 10 миллионов долларов в год

Форвард Вильям Нюландер претендует на контракт с зарплатой 10 млн долларов, сообщает инсайдер Крис Джонстон.

По сведениям источника, 27-летний швед и «Торонто» далеки от подписания нового контракта. «Мэйпл Лифс» готовы предложить форварду 8 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Нюландер провел 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 87 (40+47) очков. Также на его счету 10 (4+6) очков в 11 играх плей-офф.