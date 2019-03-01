Джон Торторелла: "Лучше Панарина уставшим никто не играет"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы над "Филадельфией" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру нападающего Артемия Панарина. Напомним, что россиянин набрал 2 (1+1) очка в этой встрече и в четвертый сезон кряду набрал больше 70 очков.

– Когда он устал, то играет лучше всех, – цитирует сайт "Коламбуса" Тортореллу. – Я даже сказал об этом своим ассистентам после игры. Лучше Панарина уставшим никто не играет!

Напомним, что летом истекает контракт Панарина с "Блю Джэкетс". Также команду скорее всего покинет голкипер Сергей Бобровский.