Джон Купер: "Наша игра была с "Тампой" весь год, а в течение шести дней мы ее не нашли"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер выразил разочарование вылетом команды в первом раунде плей-офф НХЛ. "Тампа" проиграла все четыре матча "Коламбусу".

– Это самое большое разочарование, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – Когда попадаешь в плей-офф, должен помнить, что тут остались только лучшие, заслужившие себе место в этой стадии. Нет ничего необычного в том, что восьмая команда бьет первую. Все сейчас близко, плотно. Мы просто не смогли найти свою игру. Она была с нами весь год, а на протяжении шести дней в апреле мы не сумели ее отыскать. Это прискорбно, потому что ставит огромное пятно на чертовски красивом сезоне.