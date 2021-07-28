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Джейдон Шворц подпишет контракт с «Сиэтлом»

15:16
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Нападающий Джейдон Шворц подпишет контракт с «Сиэтлом». Ожидается, что хоккеист подпишет многолетнее соглашение с зарплатой 5-6 миллионов долларов в год, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

29-летний Шворц провел всю карьеру в «Блюз», которые выбрали его на драфте 2010 года под общим 14-м номером. Всего он сыграл 560 матчей и набрал 385 (154+231) очков.

Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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