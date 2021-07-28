«Флорида» предлагает Мамину контракт

«Флорида» хочет вернуть из ЦСКА нападающего Максима Мамина. Клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой около 1 миллиона долларов в год, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Hearing #FlaPanthers are closing in on agreement to bring Maxim Mamin back from CSKA of the KHL.



Mamin had a strong season (and playoffs) in Russia. Expected to be under $ 1 million AAV and slot comfortably into FLA's middle six forward group on the wing. @DFOHockey @Sportsnet — Frank Seravalli (@frank_seravalli) July 28, 2021

26-летний россиянин был выбран «Пантерами» на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ.

В прошлом сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.