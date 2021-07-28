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«Флорида» предлагает Мамину контракт

15:03
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«Флорида» хочет вернуть из ЦСКА нападающего Максима Мамина. Клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой около 1 миллиона долларов в год, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

26-летний россиянин был выбран «Пантерами» на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ.

В прошлом сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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