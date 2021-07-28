«Чикаго» обменял Задорова в «Калгари»

«Чикаго» обменял в «Калгари» российского защитника Никиту Задорова, сообщает официальный Twitter клуба. Взамен «Чикаго» получит право выбора в третьем раунде драфта.

OFFICIAL: We acquired a 2022 third-round pick (Toronto's pick) from Calgary in exchange for defenseman Nikita Zadorov. #Blackhawks pic.twitter.com/qcoae98y2C — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 28, 2021

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».