Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» обменял Задорова в «Калгари»

18:04
Никита Задоров. Фото Instagram
Никита Задоров. Фото Instagram
Теги:

«Чикаго» обменял в «Калгари» российского защитника Никиту Задорова, сообщает официальный Twitter клуба. Взамен «Чикаго» получит право выбора в третьем раунде драфта.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
Женщина какого знака зодиака покорит любого мужчину
Лесной пожар в Турции начал подбираться к отелям и жилым домам
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд