Джейден Шворц о хет-трике: "Иногда шайба сама ложится на твою клюшку"

Форвард "Сент-Луиса" Джейден Шворц - о матче с "Сан-Хосе" (5:0) в полуфинале плей-офф НХЛ. В этой игре он сделал хет-трик. Российский форвард Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2 очка).

- Конечно, перед игрой ты не можешь ждать, что победишь в гостях со счетом 5:0, да еще сделаешь хет-трик, - цитирует Шворца официальный сайт НХЛ. - Ты просто готовишься к обычному матчу, чтобы правильно к нему подойти, чтобы помочь своей команде. Но иногда отскоки бывают в твою пользу, шайба ложится сама на клюшку. И ты забиваешь голы, о которых раньше подумать не мог.

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