Джей Ти Миллер набрал 500 очков в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:4).

Таким образом, 29-летний американец набрал 500 (187+313) очков в лиге. Для этого ему понадобилось 688 матчей. Форвард за свою карьеру, помимо «Ванкувера», выступал за «Рейнджерс» и «Тампу».

В текущем сезоне Миллер провел 51 матч в НХЛ, в которых набрал 46 (18+18) очков.