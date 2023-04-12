Джек Хьюз стал рекордсменом «Нью-Джерси» по очкам в регулярке НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз набрал 97-е очко в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
В матче против «Баффало» (6:2) он забил один гол. Для 21-летний американца это очко стало 97-м (43+54) в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает сайт лиги, этот результат стал новым бомбардирским рекордом «Девилз» по набранными баллам в одной регулярке.
Прежнее достижение было установлено 22 года назад чешским форвардом Патриком Элиашем, который в сезоне-2000/01 набрал 96 очков (40+56).
В нынешнем сезоне Хьюз принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» набрал 110 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 10-й строчке — 87 очков.
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|4 : 3 ОТ
|12.04
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Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
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Нью-Джерси – Баффало
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|12.04
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Бостон – Вашингтон
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Каролина – Детройт
|4 : 1
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Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
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Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
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