Тренер «Тампы» высоко оценил игру Никиты Кучерова

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру форварда Никиты Кучерова в матче с «Монреалем».

Кучеров с 32 (8+24) очками возглавляет бомбардирскую гонку Кубка Стэнли-2021.

«Я оцениваю Кучерова в каждой игре. Люди будут смотреть только на очки и не осознавать, что Куч — это не только большинство, не только перенаправление атакующего потока на ворота соперника, но и неустанная работа без шайбы. Он будет одним из первых, кого мы выпускаем на лед, чтобы охранять лидерство. Он звезда и блестящий хоккеис», — цитирует Купера русская версия официального сайта НХЛ.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.