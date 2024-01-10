Атанасов считает, что Овечкину по силам побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину по силам обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Не скажу, что пристально слежу за его выступлениями, но в СМИ обычно пишут, забросил он или нет. Верю и надеюсь, он установит новое достижение. Александру это вполне по силам, пусть он не забивал в регулярке 14 матчей подряд. Овечкин — большой профессионал, неоднократно демонстрировал умение справляться с подобными неудачными сериями. Уверен, теперь его прорвет, и наступит белая полоса», — цитирует Атанасова RT.

На счету 38-летнего Овечкина 830 голов в НХЛ. Его отставание от рекорда Гретцки составляет 64 шайбы (894). Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.