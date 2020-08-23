Дубль Радулова помог «Далласу» победить «Колорадо»

«Даллас» обыграл «Колорадо» (5:3) в первом матче 1/2 финала Западной конференции.

В составе победителей дубль сделал Александр Радулов, добавив к нему также одно очко за результативную передачу. Также отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо и Роопе Хинтс. Место в воротах «Далласа» занял россиянин Антон Худобин.

У «Эвеланш» дубль сделает Натан Маккиннон, еще одну шайбу забросил Габриэль Ландеског. «Даллас» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 25 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция. 1/2 финала

Первый матч

«Колорадо» — «Даллас» — 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Сегин — 1 (Бенн, Радулов), 4:00 — 0:1. Маккиннон — 5 (Ландескуг, Рантанен), 5:04 — 1:1. Комо — 1 (Олексяк, Хейсканен), 9:51 — 1:2. Радулов — 3 (Бенн, Факса), 16:28 — 1:3. Ландескуг — 1 (Маккиннон, Жирар), 24:36 — 2:3. Радулов — 4 (Сегин, Бенн), 29:09 — 2:4. Маккиннон — 6 (Жирар, Кадри), 38:29 — 3:4. Хинтс — 1 (Дикинсон, Клингберг), 48:47 — 3:5.

Вратари: Грубауэр (Францоуз, 23:06) — Худобин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 30 (8+16+6).

Наши: Задоров (15.40/1/-2), Наместников (9.35/0/0), Ничушкин (8.40/1/-1) — Гурьянов (13.03/3/-1), Радулов (14.38/2/+1).

23 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 0-1