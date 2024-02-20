Форвард «Вегаса» Морелли — про дебютный гол в НХЛ: «Я буду смотреть повторы и праздновать со своей семьей»

Нападающий «Вегаса» Мэйсон Морелли прокомментировал свой первый гол в дебютном матче регулярного сезона НХЛ.

«Это определенно особенный момент. Я буду смотреть повторы и праздновать со своей семьей. Это тяжело описать словами, но это было что-то особенное», — цитирует Морелли официальный сайт НХЛ.

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:0. Морелли забросил третью шайбу своей команды. Также форвард выступил ассистентом на четвертый гол клуба.

Действующий чемпион НХЛ занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 70 очков в 55 матчах.