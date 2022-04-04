Драйзайтль стал девятым игроком не из Северной Америки с двумя и более сезонами с 50-ю голами в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился 50-м голом в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1).

Уроженец немецкого Кельна стал девятым игроком не из Северной Америки в истории лиги, который достигал этой отметки больше одного раза за карьеру.

Рекордсменом по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин 8 раз преодолевал отметку в 50 шайб за сезон.

Также в этот список входят: Павел Буре (Россия, 5 раз), Яри Курри (Финляндия, 4), Яромир Ягр (Чехия, 3), Теему Селянне (Финляндия, 3), Илья Ковальчук (Россия, 2), Петер Бондра (Словакия, 2) и Александр Могильный (Россия, 2).