Эпичная драка Овечкина с новой русской звездой: Александр нокаутировал Свечникова

Русские звезды НХЛ Овечкин и Свечников устроили драку в матче 3 года назад

Три года назад форварды «Вашингтона» и «Каролины» Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили драку во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2018/19.

Россияне подрались в середине первого периода встречи, Овечкин быстро нокаутировал Свечникова. Андрей смог покинуть лед лишь при помощи одноклубников и не вернулся в игру.

В том матче победу одержала «Каролина» (5:0). Позднее «Харрикейнз» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли во второй раунд.

После драки с Овечкиным Свечников пропустил около двух недель, он вернулся на лед 2 мая в третьем матче серии второго раунда против «Айлендерс» (5:2). Сам Овечкин после приезда в сборную на чемпионат мира-2019 рассказал, что не жалеет о драке, но сомневается, что сам повел бы себя в похожей ситуации как Свечников.