Дэвид Куинн: «Шестеркин знает, что он великолепен»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру вратаря команды Игоря Шестеркина в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Он отразил 42 броска из 43 и был признан первой звездой встречи.

— Если ты собираешься быть великолепным, тебе лучше знать, что ты таким являешься — и он знает, что он великолепен, — приводит слова Куинна в своем Twitter североамериканский журналист Винсент Меркольяно. — На то есть веские причины. У него отличный послужной список, который впечатляет на этом уровне. Думать, что ты великолепен, это не эгоизм. Уверенность и расслабленность — у него все есть.