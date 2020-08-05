Дэвид Куинн: «Реально выглядели как «Рейнджерс» в двух периодах»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн посетовал на слабую реализацию в заключительном матче серии с «Каролиной» (1:4).

— Мы этим вечером реально выглядели как «Рейнджерс» в двух периодах, — цитирует Куинна сайт НХЛ. — Особенно в первом, когда выход один в ноль был у Панарина, хорошие возможности имели другие ребята. Но мы не реализовали свои моменты. Сегодня мы выглядели как хоккейная команда. Но этого слишком мало. И это было слишком поздно. Просто нужно забивать. Этим и отличается игра в плей-офф, что ты управляешь своими эмоциями, своим разочарованием. Выжимаешь все и на подъеме, и на спаде. Этому надо учиться.