Защитник «Детройта» выбыл на полгода из-за травмы

Защитник «Детройта» Марк Пысик перенес операцию на травмированном ахилле. Он пропустит 4-6 месяцев, сообщает сайт клуба.

Последним клубом Пысика был «Баффало», за который в минувшем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 68 матчах.

Летом защитник подписал контракт с «Детройтом» на правах свободного агента.

Соглашения с 27-летним финном рассчитано на год. Он должен получить 850 тысяч долларов.