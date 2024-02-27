«Филадельфия» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 28 февраля. Встреча пройдет на «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Филадельфия» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Тампа-Бэй» идет на 7-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков. «Филадельфия» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Тампа-Бэй» идет на 7-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков.

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