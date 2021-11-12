«Вашингтон» победил «Детройт», Орлов забил гол, у Овечкина и Кузнецова по ассисту

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Детройт» со счетом 2:0.

Первый гол с передач Евгения Кузнецова и Александра Овечкина забил Дмитрий Орлов. Вторую шайбу забросил Ларс Эллер.

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» — седьмой.

Для 30-летнего Орлова это вторая шайба в сезоне. Всего у него 6 (2+4) очков в 13 матчах.

29-летний Кузнецов провел также 13 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

36-летний Овечкин имеет 22 (11+11) очка в 13 матчах. В предыдущей встрече с «Баффало» он сравнялся с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).