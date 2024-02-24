Кучеров в четвертый раз в карьере достиг отметки в 60 результативных передач в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» — 2:0.

Как сообщает сайт лиги, Кучеров в четвертый раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 60 голевых передач. Только три действующих игрока имеют четыре и более сезонов с таким количеством результативных передач за одну команду: Коннор Макдэвид (8 раз в составе «Эдмонтона»), Сидни Кросби (7 раз, «Питтсбург») и Никлас Бэкстрем (5 раз, «Вашингтон»).

На данный момент 30-летний Кучеров в текущем сезоне НХЛ набрал 96 (36+60) очков в 58 матчах.