Малкин обошел Могильного по голам в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян. В матче с «Детройтом» он забросил свою 474-ю шайбу в карьере.
Таким образом, 31-летний россиянин обошел Александра Могильного. Больше него среди российских хоккеистов в НХЛ забросили только Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (822).
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