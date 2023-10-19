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Сегодня, 03:21

Малкин обошел Могильного по голам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян. В матче с «Детройтом» он забросил свою 474-ю шайбу в карьере.

Таким образом, 31-летний россиянин обошел Александра Могильного. Больше него среди российских хоккеистов в НХЛ забросили только Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (822).

Евгений Малкин в&nbsp;игре &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Калгари&raquo; (5:2) 14&nbsp;октября в&nbsp;Питтсбурге. «Попробую догнать Овечкина». Малкин вошел в топ-3 россиян по голам и шутит о результативности
Александр Могильный
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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