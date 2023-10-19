Малкин обошел Могильного по голам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян. В матче с «Детройтом» он забросил свою 474-ю шайбу в карьере.

Таким образом, 31-летний россиянин обошел Александра Могильного. Больше него среди российских хоккеистов в НХЛ забросили только Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (822).