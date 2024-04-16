«Детройт» в овертайме обыграл «Монреаль»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 5:4.

В составе «Рэд Уингз» дубли оформили Лукас Реймонд и Джейти Компер, еще один гол забил Алекс Дэбринкэт. У «Канадиенс» дубль у Брендана Галлахера, еще по шайбе забросили Джастин Бэррон и Рафаэль Харви-Пинар.

После этого матча «Детройт» с 89 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 75 очками — на 15-й строчке.