НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Детройт» крупно уступил «Нэшвиллу»

06:14
Теги:

«Нэшвилл» разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Ред Уингз» потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нэшвилл» — 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Голы: Атанасиу — 1 (Гронек, Филппула), 2:35 — 1:0. Бонино — 8 (Хэмьюс), 22:00 — 1:1. Террис — 4, 25:32 — 1:2. Сиссонс — 5 (Эллис, Ринне), 26:34 — 1:3. Дюшен — 3 (Экхольм), 27:36 — 1:4. Дюшен — 4 (бол., Форсберг, Йоси), 38:30 — 1:5. Форсберг — 6 (бол., Йоси, Джохансен), 46:52 — 1:6.

Вратари: Ховард (Бернье, 27:36) — Ринне.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 24 (5+10+9) — 26 (7+15+4).

5 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир