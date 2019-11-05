«Детройт» крупно уступил «Нэшвиллу»
06:14
«Нэшвилл» разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Ред Уингз» потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нэшвилл» — 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)
Голы: Атанасиу — 1 (Гронек, Филппула), 2:35 — 1:0. Бонино — 8 (Хэмьюс), 22:00 — 1:1. Террис — 4, 25:32 — 1:2. Сиссонс — 5 (Эллис, Ринне), 26:34 — 1:3. Дюшен — 3 (Экхольм), 27:36 — 1:4. Дюшен — 4 (бол., Форсберг, Йоси), 38:30 — 1:5. Форсберг — 6 (бол., Йоси, Джохансен), 46:52 — 1:6.
Вратари: Ховард (Бернье, 27:36) — Ринне.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 24 (5+10+9) — 26 (7+15+4).
5 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.
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