Зибанеджад забросил седьмую шайбу в последних трех матчах с «Филадельфией»

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Его команда уступила со счетом 1:2.

Для шведа это седьмая шайба в последних трех матчах с «Флайерз». В двух предыдущих матчах он сделал хет-трик.

В составе «рейнджеров» ворота защищал россиянин Игорь Шестеркин. Он сделал 35 сэйвов и был признан третьей звездой игры.