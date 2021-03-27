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Зибанеджад забросил седьмую шайбу в последних трех матчах с «Филадельфией»

23:20
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Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Его команда уступила со счетом 1:2.

Для шведа это седьмая шайба в последних трех матчах с «Флайерз». В двух предыдущих матчах он сделал хет-трик.

В составе «рейнджеров» ворота защищал россиянин Игорь Шестеркин. Он сделал 35 сэйвов и был признан третьей звездой игры.

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