Бобровский стал третьей звездой матча «Флориды» с «Монреалем»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Голкипер отразил 21 из 22 бросков.

Первой звездой встречи стал нападающий «Флориды» Александр Барков, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «Пантерз» Картер Верхэге, у которого также 2 (1+1) очка.