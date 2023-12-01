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Сегодня, 06:12

Бобровский стал третьей звездой матча «Флориды» с «Монреалем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Сергей Бобровский в матче с «Монреалем».
Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Голкипер отразил 21 из 22 бросков.

Первой звездой встречи стал нападающий «Флориды» Александр Барков, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «Пантерз» Картер Верхэге, у которого также 2 (1+1) очка.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Флорида Пантерз
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«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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4 Филадельфия 23 11 12 24
5 Нью-Джерси 21 11 10 23
6 Питтсбург 22 11 11 23
7 Айлендерс 21 8 13 22
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
5 Нэшвилл 21 11 10 22
6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
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5 Калгари 22 9 13 21
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8 Сан-Хосе 23 5 18 12
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Торонто – Сиэтл
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Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
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Тампа-Бэй – Питтсбург
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Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
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1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
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Монреаль – Флорида
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Сент-Луис – Баффало
 - : -
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 23 15
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