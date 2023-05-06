Дер-Аргучинцев вместе с фарм-клубом «Торонто» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ

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«Торонто Марлиз» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Ютику» со счетом 4:1

Форвард фарм-клуба «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев не отметился результативным действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1».

«Торонто» выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ.