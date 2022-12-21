Дер-Аргучинцев — о генменеджере «Торонто»: «Кайл — очень открытый человек, может написать»

Российский нападающий «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев рассказал об общении с генеральным менеджером команды Кайлом Дубасом.

«Кайл Дубас смотрит каждую игру. Приходит на игры даже когда у «Лифс» матч. Просто мы играем в четыре часа дня, а «Торонто» в семь. Я так понимаю, Дубас смотрит и выездные игры.

Кайл — молодой генменеджер. Очень открытый человек, может написать. Пару раз писал, что я правильно сыграл в том или ином моменте. Он всегда подметит что-то хорошее. Но понятно, что мы не каждый день переписываемся, и он не пишет после каждой игры", — приводит Sport24 слова форварда.

Дер-Аргучинцев выступал за «Торпедо» с 2020 по 2021 год. Всего в составе нижегородского клуба он провел 21 матч, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

На данный момент россиянин является игроком канадской команды «Торонто».