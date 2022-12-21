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Сегодня, 10:58

Быков — о перспективах Мичкова в НХЛ: «Это не проходная лига. Найти там место еще сложнее»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков ответил на вопрос «СЭ» о том, возможен ли в будущем переход нападающего Матвея Мичкова в НХЛ. 20 декабря форвард был арендован «Сочи» до конца сезона.

«Возможность в будущем перехода в НХЛ зависит от его персональных амбиций, его мечты и желания. Найти место в НХЛ еще сложнее. Это не проходная лига. Будет интересно посмотреть, как он проявит себя в «Сочи». Для парня это хороший трамплин, чтобы Молодые ребята приносят свою динамику, энергию, подстегивают других игроков. Для СКА это перспектива того, что они получат сложившегося игрока. Во всей истории важно ставить во главу угла развитие игрока», — сказал Быков «СЭ».

18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ провел в составе СКА 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.

Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков НХЛ, который пройдет летом 2023 года.

Матвей Мичков. Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Вячеслав Быков
Матвей Мичков
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