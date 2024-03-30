Денисенко забросил 18-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл дома «Бейкерсфилд» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко забил победный гол и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 57 матчей в АХЛ, в которых набрал 48 (18+30) очков.