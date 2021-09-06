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Денис Мальгин подписал контракт с «Цюрихом»

6 сентября 2021, 23:37
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Нападающий Денис Мальгин вернулся в Швейцарию. Он заключил контракт с командой «Цюрих», сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне 24-летний швейцарец выступал за «Лозанну», а до этого провел несколько лет в Северной Америке.

За «Флориду» и «Торонто» он в общей сложности сыграл 192 матча и набрал 60 (28+32) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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