Денис Мальгин подписал контракт с «Цюрихом»
6 сентября 2021, 23:37
Нападающий Денис Мальгин вернулся в Швейцарию. Он заключил контракт с командой «Цюрих», сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне 24-летний швейцарец выступал за «Лозанну», а до этого провел несколько лет в Северной Америке.
За «Флориду» и «Торонто» он в общей сложности сыграл 192 матча и набрал 60 (28+32) очков.
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