«Монреаль» не будет выбирать нового капитана на время отсутствия Уэбера

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер не сыграет в следующем сезоне, а его карьера находится под угрозой. Однако генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что в предстоящем сезоне клуб не будет назначать другого капитана, сообщает TSN.

В 22 матчах плей-офф Уэбер набрал 6 (1+5) очков, в среднем проводя на льду 25:13. «Канадиенс» впервые с 1993 года вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Тампе».

У капитана «Монреаля» осталось пять сезонов 14-летнего контракта, который он подписал с «Нэшвилла» перед сезоном 2012-13, когда «Предаторз» повторили контрактное предложение «Филадельфии». Его среднегодовая зарплата составляет 7,85 млн долларов.