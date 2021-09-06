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«Монреаль» не будет выбирать нового капитана на время отсутствия Уэбера

6 сентября 2021, 23:42
Ши Уэбер. Фото ХК «Монреаль».
Ши Уэбер. Фото ХК «Монреаль».
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Защитник «Монреаля» Ши Уэбер не сыграет в следующем сезоне, а его карьера находится под угрозой. Однако генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что в предстоящем сезоне клуб не будет назначать другого капитана, сообщает TSN.

В 22 матчах плей-офф Уэбер набрал 6 (1+5) очков, в среднем проводя на льду 25:13. «Канадиенс» впервые с 1993 года вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Тампе».

У капитана «Монреаля» осталось пять сезонов 14-летнего контракта, который он подписал с «Нэшвилла» перед сезоном 2012-13, когда «Предаторз» повторили контрактное предложение «Филадельфии». Его среднегодовая зарплата составляет 7,85 млн долларов.

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Иван Шитик все материалы автора

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