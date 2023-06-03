Дементьев: «Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, говорите о наших кубках»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о том, что НХЛ второй год подряд не привезет Кубок Стэнли в Россию.

«Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, пусть даже это связано со сложностями логистики, то и говорить об этом не стоит. Говорите о наших кубках. Нужно уделять больше внимания нашим внутренним соревнованиям и меньше тому, что нам не дают и от чего нас отталкивают. Привоз Кубка Стэнли в Россию — это популяризация вида спорта и конкретной лиги. Но если НХЛ не хочет этого делать, давайте концентрироваться на своих хоккеистах и своих соревнованиях», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Кубок Стэнли в этом году могут выиграть российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский или его соотечественник Иван Барбашев, выступающий за «Вегас».

«Флорида» и «Вегас» вышли в финал плей-офф НХЛ. Первый матч между командами пройдет в воскресенье, 4 июня.