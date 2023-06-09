Дементьев: «Ничего удивительного в победе «Флориды» нет, финал будет продолжаться»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Флориды» над «Вегасом» (3:2 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча.

«Ничего удивительного в этой победы «Флориды» нет, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева. — Команда приехала к себе домой — совершенно другое отношение и свои зрители, которые гнали вперед. «Флорида» действительно имеет характер. Я уже говорил, что «Вегас» — ровная команда и любое звено может решить исход матча, а у соперника в двух первых играх молчали лидеры, включая Сергея Бобровского. Серия будет продолжаться и будет интересный и увлекательный хоккей. За это мы и любим этот вид спорта».

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.