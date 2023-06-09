«Нью-Джерси» обменял Северсона в «Коламбус»

Защитник «Нью-Джерси» Деймон Северсон перешел в «Коламбус», сообщается на официальном сайте лиги.

В обмен на 28-летнего канадца «Дэвилз» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023. Контракт с Северсоном расчитан на восемь лет со среднегодоовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.

В сезоне-2022/23 Северсон провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 33 (7+26) очка. Также на его счету 3 (1+2) очка в 12 играх плей-офф.