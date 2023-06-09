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Сегодня, 19:38

Сергей Барбашев рассказал, что его брат вряд ли приедет в Россию в межсезонье

Алина Савинова
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Нападающий «Бурана» Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван Барбашев, который выступает за «Вегас», не приезжает в межсезонье в Россию.

«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу (НХЛ) обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дергать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик! Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России, и после возвращения его отправили в клуб АХЛ», — приводит Legalbet слова Сергея Барбашева.

27-летний Иван Барбашев был обменян в «Вегас» в феврале 2023 года. Ранее его команда вышла в финал Кубка Стэнли, где играет против «Флориды». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Источник: https://legalbet.ru/news/sergej-barbashyov-vanya-vryad-li-priedet-v-rossiyu/
Иван Барбашев
Сергей Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Флорида
0 - 0
2 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
20.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
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30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
9.06 03:00
Флорида – Вегас
 3 : 2 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 19 24
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 24
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 20 23
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 20 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 19 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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