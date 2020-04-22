«Делегируют как самого ненужного в семье за покупками». Ковальчук рассказал о пандемии в Лос-Анджелесе

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

— Насколько тяжелая ситуация в Лос-Анджелесе? Закупаетесь продуктами, как Овечкин — онлайн?

— Нет. Меня постоянно делегируют как самого ненужного в семье, поэтому я надеваю маску, перчатки, обливаюсь водкой и еду в магазин (смеется). Пытаюсь взять как можно больше. У нас людей много, поэтому холодильник пустеет быстро. Но в целом все спокойно. Соблюдаем меры предосторожности. В магазины без масок нельзя, а внутрь запускают не более десяти человек. Ситуация серьезная. И чем быстрее все в мире это поймут, тем быстрее это все закончится. Это не просто чья-то шутка, поэтому нужно все соблюдать. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.