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«Делегируют как самого ненужного в семье за покупками». Ковальчук рассказал о пандемии в Лос-Анджелесе

22 апреля 2020, 23:30
Илья Ковальчук. Фото photo.khl.ru
Илья Ковальчук. Фото photo.khl.ru
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Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

— Насколько тяжелая ситуация в Лос-Анджелесе? Закупаетесь продуктами, как Овечкин — онлайн?

— Нет. Меня постоянно делегируют как самого ненужного в семье, поэтому я надеваю маску, перчатки, обливаюсь водкой и еду в магазин (смеется). Пытаюсь взять как можно больше. У нас людей много, поэтому холодильник пустеет быстро. Но в целом все спокойно. Соблюдаем меры предосторожности. В магазины без масок нельзя, а внутрь запускают не более десяти человек. Ситуация серьезная. И чем быстрее все в мире это поймут, тем быстрее это все закончится. Это не просто чья-то шутка, поэтому нужно все соблюдать. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/ilya-kovalchuk/reviews/bolshoe-intervyu-ili-kovalchuka-pro-zhizn-v-amerike-karantin-kareru-olimpiadu-luchshie-momenty-1665119/

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